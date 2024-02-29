İnegöl'de mobilya imalathanesinde genç işçiye keresteler düştü, bacağı parçalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çalışan bir genç işçi, üzerine düşen keresteler sonucu sol bacağını parçaladı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda üzerine keresteler düşen gencin bacağı parçalandı.
Olay, saat 11.00 Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İyat H.(15) çalıştığı sırada üzerine keresteler düştü. Kerestelerin altında kalan gencin sol bacağı parçalandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA