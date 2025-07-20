İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 28. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasının girişinde bulunan makinede meydana geldi. Dumanları fark eden işçiler, durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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