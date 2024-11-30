Üye Girişi
Haberler
Süper Lig'de kaçan goller saç baş yoldurdu

Aynı futbolcu boş kaleye golleri atamadı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında sobadan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar talaşları tutuşturdu. Bir anda alev alan talaşlar nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
img

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış
img

Aynı futbolcu boş kaleye golleri atamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.