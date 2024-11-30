İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında sobadan yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde faaliyette bulunan bir mobilya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar talaşları tutuşturdu. Bir anda alev alan talaşlar nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda imalathane maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA