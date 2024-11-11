İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Korkunç Kaza: 19 Yaşındaki İşçinin Parmağı Koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan 19 yaşındaki İbrahim Y., ahşap kesimi yaparken elini yatar testereye kaptırarak sağ elinin serçe parmağını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç, gerekli müdahalelerin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran 19 yaşındaki işçinin parmağı koptu.
Olay İnegöl'ün Cerrah Mahallesi sanayi alanında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İbrahim Y. (19), ahşap kesimi yaptığı sırada elini yatar testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan genç yaralandı. Kopan parmağıyla, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansa Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Sıcak Gelişme:
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi