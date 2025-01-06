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İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan 57 yaşındaki Rahmi S., makineye elini kaptırarak yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Çalıştığı sırada sağ kolunu makineye kaptıran Rahmi S. (57) elinden ve kolundan yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rahmi S., yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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