İnegöl'de Mobilya Atölyesinde İş Kazası: İki Parmak Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya atölyesinde meydana gelen iş kazasında, elini freze makinesine kaptıran adamın iki parmağı koptu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet E. (49), ahşap kesimi yaptığı sırada sol elini freze makinesine kaptırdı. Talihsiz adamın işaret ve orta parmağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine yaralı, kopan parmakları da alınarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından, parmakları buz kalıbına konulup dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
