Bursa'da yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Mısır uyruklu şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde bulunan apartmanın dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mısır uyruklu Muhammed Eltabey (50), arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA