Otomobildeki çocuklar arkadan minibüsün çarpmasıyla şoku yaşadı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile binen 3 çocuk ile minibüs yolcusu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile binen 3'ü çocuk 4 kişi, arkadan minibüsün çarpmasıyla şok geçirdi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde sürücü M.V. (31) yönetimindeki minibüs, önünde bir süre önce durup ailesini araca almakta olan sürücü G.B. (41) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, minibüs ise 50 metre ilerideki caminin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu, otomobile binen 3 çocuk büyük şok yaşarken, sürücüler ile minibüsteki yolcu S.E. (42) ve otomobildeki yolcu 8 yaşındaki E.B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

