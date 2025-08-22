İnegöl'de Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlanarak sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu. Yaralı, kendi imkanıyla araçtan çıkıp yardım istedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet U. (28) yönetimindeki 35 AKN 700 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

4 saat sonra kendine geldi

Kazadan 4 saat sonra kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kara yolunun kenarına çıkarak yardım istedi. Saat 11.00 sıralarında Jandarma komutanlığı ekipleri yaralıyı görünce 112'ye haber verdi.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.