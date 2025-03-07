İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatmış durumda.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir eden Mustafa I. (30) yönetimindeki 34 LE 5023 plakalı minibüs, Babasultan kavşağından dönüş yapan Latife H. (59) yönetimindeki 16 SH 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobil sürücüsü Latife H. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA