İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Serhat A.(23) yönetimindeki 16 AOS 393 plakalı minibüs, önünde seyreden sürücü Erkan Ç.(43) yönetimindeki 16 KRJ 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucu minibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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