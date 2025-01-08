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İnegöl'de Minibüs Çarpan Çocuk Yaralandı

İnegöl'de Minibüs Çarpan Çocuk Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Göktürk Ç. yaralandı. Kazanın ardından yerde yatan çocuğu kendi oğlu zanneden bir vatandaş, yanlış anlaşılma nedeniyle yoluna devam etti. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı bir çocuk yaralandı. Yerde yatan çocuğun kendi oğlu olduğunu zanneden bir vatandaş, kendi çocuğu olmadığını anlayınca yoluna devam etti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Abdullah S. (29) idaresindeki 16 AKS 431 plakalı minibüs, yola çıkan 6 yaşındaki Göktürk Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, yerde yatan çocuğu görünce kendi oğlu zannetti. Çocuğu görünce kendi oğlu olmadığını fark eden şahıs yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koştu. Yaralı çocuk annesini istedi. Sağlık ekipleri çocuğa, annesinin hastanede beklediğini söylelerken, yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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