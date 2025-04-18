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İnegöl'de Metal Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'de Metal Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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