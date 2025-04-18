İnegöl'de Metal Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, OSB 1. Cadde üzerinde faaliyette bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA