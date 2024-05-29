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İnegöl'de merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın detaylarına göre çocuk, 2. katın merdiven korunmalıklarına tırmanırken dengesini kaybederek düştü. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay Orhaniye Mahallesi Marmaris Sokak'ta bulunan bir sitenin 2'nci katında meydana geldi. 4 yaşındaki Yiğit A., 2.'nci katın merdiven korunmalıklarına tırmanırken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten kafaüstü beton üzerine düşen çocuk, ağır yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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