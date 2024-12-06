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İnegöl'de Markete Tüfekle Ateş Açıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markete tüfekle ateş açıldı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde markete tüfekle ateş ettiler.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mertcan Sokak'ta faaliyet gösteren markette meydana geldi. Sabah işyerini açmaya gelen market yetkilisi, marketin camının kırıldığını ve merminin isabet ettiğini görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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