İnegöl'de Market Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir marketin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA