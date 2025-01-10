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İnegöl'de Market Deposunda Yangın Çıktı

İnegöl'de Market Deposunda Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1. Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir zincir marketin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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