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İnegöl'de Lodos Ağaçları Devirdi, Elektrik Kesintisi Yaşandı

İnegöl'de Lodos Ağaçları Devirdi, Elektrik Kesintisi Yaşandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi ve mahallede elektrik kesintileri meydana geldi. Olay, Bilalköy mahallesinde yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan lodos ağaçları devirdi. Devrilen ağaç sonucu mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bilalköy mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre etkisini arttıran lodos nedeniyle Bilalköy mahallesinde ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçtan dolayı elektrik kesintileri yaşandı. Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde lodos ve ardından yağan yağmur ile birlikte araç sürücülerine ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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