İnegöl'de Lazer Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı

İnegöl'de Lazer Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta lazer ışığı tutma yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta "lazer tutma" nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (17) ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı. İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.