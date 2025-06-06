İnegöl'de Kurbanlık Hayvanların Firarı Büyük Kaosa Neden Oldu

İnegöl'de Kurbanlık Hayvanların Firarı Büyük Kaosa Neden Oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanlar, sokaklarda kovalanarak renkli ve tehlikeli anlar yaşattı. Vatandaşlar, sokaklarda kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için büyük çaba sarf etti. Olaylar, İnegöl'de gelenek haline gelirken, yetkililer hayvan sahiplerini kontrollü olmaya çağırdı.

İnegöl'de kurbanlıklar firarda

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da aynı manzaralar yaşandı. İnegöl'ün Akıncılar ve Mahmudiye mahallelerinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık hayvanlar, sokaklarda renkli ve zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Kaçan büyükbaş hayvanlar, mahalle aralarında ve caddelerde uzun süre kovalandı. Vatandaşlar ellerinde ipler ve sopalarla kaçan kurbanlıkları yakalamak için büyük çaba sarf etti. Zaman zaman trafiği de olumsuz etkileyen kaçış anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu olaylar, İnegöl'de adeta gelenek haline gelirken, yetkililer hayvan sahiplerine dikkatli ve kontrollü olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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