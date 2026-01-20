Alkollü sürücü 'dur' ikazına uymadı, çıkmaz sokakta yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkmaz sokakta son bulan kovalamaca anı amatör kameraya yansıdı. Sürücüye 40 bin 504 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler de sürücünün peşine düştüler. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan sürücünün Mahmudiye Mahallesi Yaman Çıkmazı sokağına girmesiyle son buldu. Çıkmaz sokağa giren sürücü karşısına duvar çıkınca kaçacak yeri kalmadı. Ekipler sürücü ve araçta inceleme yaptı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Suriye uyruklu sürücü Alaaddin el H.'ye (33) ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 Bin 629 TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi. - BURSA