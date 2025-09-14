Haberler

İnegöl'de korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenice Mahallesi Şehitler Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
