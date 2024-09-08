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İnegöl'de korkunç kaza: Bir kadın hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada diğer 7 kişi ise yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan Recep C. (39) yönetimindeki 43 ACG 510 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan S. (39) idaresindeki 11 ABE 636 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Recep C. (39), Sinan S. (39), Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. (7) ve diğer araçta bulunan Defne S. (6), Demir S. (3) ile Elif S.'ye (39) ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, sevk edilen ambulanslar ile beraber İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Yüksel C. (39), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, diğer 7 yaralının hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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