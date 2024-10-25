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İnegöl'de Kopan Halat Yüzünden Yaralanma

İnegöl'de Kopan Halat Yüzünden Yaralanma
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde odun yüklerken kopan halat, bir kişinin yüzünde yaralanmalara neden oldu. Yaralı kişi hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kopan halat şahsı yaraladı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesinde meydana geldi. İzzet Ş.(38) odunları traktör römorkuna yükledi. Yüklediği odunları halatla bağlamaya çalıştığı sırada kopan halat yüzüne çarptı. Yüzünden yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde yalanlamalar meydana gelen adam, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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