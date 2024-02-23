İnegöl'de kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Osman A. (65) idaresindeki 66 DN 994 plakalı karton yüklü tır, Mezit boğazında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ kısmına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA