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İnegöl'de kontrolden çıkan tır ağaca çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, ağaca çarptı. Sürücü ağır yaralandı ve uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, ağaca çarptı. Ağır yaralanarak araçta sıkışan sürücü, İtfaiye ve Sağlık ekiplerince uzun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy mahallesine seyir halinde olan sürücü Osman Doğan(47) Yönetimindeki 16 PB 160 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı yoğun uğraşı sonucu kurtardılar.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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