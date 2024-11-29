İnegöl'de Kontrolden Çıkan Ticari Araç Kazaya Sebep Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsü fenalaşınca kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Metin B. (66) yönetimindeki 16 KKF 18 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Sedat M. (37) yönetimindeki 16 ABF 654 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu konumunda bulunan Nurhan B. (60) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Metin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA