İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: Sürücü Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 18 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt'u bağlayan yolda meydana geldi. Furkan K. (18) idaresindeki 55 VG 589 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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