Taklalar atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün otomobili refüje çarpıp takla attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla atarak sürüklendi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan Muhammet U. (23) yönetimindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje çarptı. Takla atan otomobil ters durdu. Kaza sonucu yaralanan genç sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti.

Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
