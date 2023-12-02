İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil İstinat Duvarına Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Yaralı sürücü, kaza yerinden 1.5 kilometre ileride bulundu.

Alkollü sürücü kaza yaparak yaralandı, olay yerinden 1 buçuk kilometre ileride bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada alkollü sürücü, duvara çarptı. Yaralanan sürücü kaza yerinden 1 buçuk kilometre ileride bulundu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Oğuzhan M.yönetimindeki 16 LC 708 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. İstinat duvarına çarparak durdu. Kaza sırasında aracın camı kırılırken, direksiyonu da yerinden fırladı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, aracı bırakıp yürümeye başladı.

1 buçuk kilometre sonra bulundu

Alkollü sürücü 1 buçuk kilometre yürüdü. Kültür park güvenlik görevlisi kanlar içinde kalan sürücüyü görünce 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.