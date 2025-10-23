İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem K. (23) yönetimindeki 16 ARL 197 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çiftlik duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Ö.A. (15) ile İmran A. (63) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA