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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarpıp Sürücüsünü Yaraladı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarpıp Sürücüsünü Yaraladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak sürücüsünü yaraladı. Olayda yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Erman S.(30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ve yön tabelasına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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