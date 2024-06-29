İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp devrildi, sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Mehmet Selim G.(28) yönetimindeki 16 BCH 781 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüj deki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA