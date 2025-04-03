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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Direğe Çarptı, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Direğe Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet direğe ve bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücü Diya Duba A.(21) yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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