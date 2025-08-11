İnegöl'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Beton Direğe Çarptı: 3 Yaralı

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Beton Direğe Çarptı: 3 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden bir kamyonet, beton direğe çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet beton direğe çarptı; 3 Kişi yaralandı.

Kaza Saat 15.30 sıralarında Akhisar mahallesi Turgut Özal caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ahmet H.(52) yönetimindeki 34 HR 7429 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular Murat A.(17) ve Ahmet A.(51) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
