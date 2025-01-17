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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri devrildi; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Cerrah mahallesine seyir halinde olan Sürücü Yusuf K.Yönetimindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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