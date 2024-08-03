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İnegöl'de komşu kavgasında 2 kişi bıçaklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitenin bahçesinde çıkan kavgada, bir şahıs alkol alan komşularını bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 şahıs site bahçesinde alkol alan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Muhammed A.(50), iddiaya göre site bahçesinde alkol alan komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) uyardı. O sırada şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Muhammed A. Elindeki bıçakla komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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