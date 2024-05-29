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İnegöl'de kiraz toplarken ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki ağaca çıkarak kiraz toplamaya başlayan Kerim S. (67), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kerim S. yoğun bakıma alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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