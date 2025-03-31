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İnegöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Şahıs Yakalandı

İnegöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında Adam yaralama suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan T.T., adama öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan V.Y., suç eşyasını alma suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç.'yi yakaladılar.

Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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