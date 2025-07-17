İnegöl'de Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Dömez mahallesinde meydana geldi. Dömez den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Bayram A.(47) yönetimindeki 16 EN 494 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Emin Y.(52) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA