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İnegöl'de kaza: 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Kestel'in Ümitalan Mahallesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mustafa H. (21) yönetimindeki 64 EG 104 plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücü Kazım D. (60) yönetimindeki 34 VM 1795 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki arkadaşı Büşra D. (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik İnegöl bursa Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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