Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de kaza: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Binali A.(56) yönetimindeki 16 KRL 52 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki yolcu Erkan Y.(48) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Bakmadan Geçme

Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Mayıs tarihi hangi burç olur? 26 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 26 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Köpeklerin uyutulması nasıl oluyor? Köpek uyutma yöntemi nedir? En kolay Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu ve gerekli belgeler Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil öldü mü? Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim

Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title