İnegöl'de Kaybolan Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otostop çektikten sonra kaybolan adam için tüm ekipler seferber oldu.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ramiz Göktaş(61), dün sabah saatlerinde İnegöl merkezden otostop çekerek İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesi girişinde indi. Son olarak Hamzabey Mahallesi girişinde görülen Ramiz Göktaş'ın bulunması için tüm ekipler seferber oldu.

Olay yerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, İNDAK arama kurtarma ekipleri, Jandarma komutanlığı ekipleri ile 112 ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy barajında su altı kamera sistemleriyle araştırma yaptılar. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin dalgıçları baraj içerisinde araştırma başlattılar. 24 saattir çevrede araştırma sürerken, Barajda ise yaklaşık 4 saattir sürüyor. - BURSA