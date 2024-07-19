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İnegöl'de Kaybolan 76 Yaşındaki Adam Dere Yatağında Ölü Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç dalı kesmek için gittiği ormanda kaybolan 76 yaşındaki adam için AFAD 150 kişilik ekip oluşturdu. 10 saatlik çalışma sonrası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaç dalı kesmek için gittiği ormanda kaybolan 76 yaşındaki adam için AFAD 150 kişilik ekip oluşturdu. 10 saatlik çalışma sonrası yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu.

İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aydın, dün saat 11.00 sıralarında ağaç dalı kesmek için ormana gitti. Akşam saatlerinde evine gelmeyen yaşlı adamın yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, İNDAK olay yerine sevk edildi. AFAD koordinesinde oluşturulan 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Dron desteğiyle yapılan 10 saatlik çalışma sonrası ekipler, Aydın'ın dere yatağında cansız bedenine ulaştı.

İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşüp öldüğü ihtimali değerlendirilen Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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