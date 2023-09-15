İnegöl'de kavga: Bir kişi bıçakla yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye getirilirken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye getirilirken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Rüstem B. (49), para borçlusu olan Okan B. (29) ile sokakta karşılaştı. İki şahıs arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem B., Okan B.'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken, kavga ve bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA