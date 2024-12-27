İnegöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi, İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayarak yoldan çıkan tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu Arapoturağı mevkiinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan İsmail K. (41) idaresindeki 43 PE 277 plakalı tır, kar yağışı sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Aysel K. (60) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Domaniç ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA