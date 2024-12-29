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İnegöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

İnegöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yolda mahsur kalan araçlara ve yolculara müdahale eden İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri'nin yardımına ihtiyaç duyulmasına sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamayan araçlardaki yolcular mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koştu.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı. İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesine kar sevinci yaşamak için çıkan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Zincir takmadan rampayı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları yoldan çıkarak mahsur kaldı. Yolda kalan çok sayıda araç yolu kapattı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yolda kalan araçları kenara çekmek için sürücülere yardım etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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