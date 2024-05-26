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İnegöl'de kapağı açık olan rögara düşen hayvan kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hayvan, kapağı açık olan rögara düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık olan rögara düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Şerafettin Bozan, kurban için beslediği 200 küçükbaş hayvanı ahıla götürürken hayvanlardan biri kapağı açık kalan rögara düştü. Farkına varmayan sürü sahibi, yoluna devam etti. Rögarın yanından geçen vatandaşlar hayvanın sesini duyunca jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki rögara düşen küçükbaş hayvanı yoğun uğraşlar sonucu halatla yukarıya çekerek kurtardı. Ekipler, kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. Sürü sahibi Şerafettin Bozan, ekiplere teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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