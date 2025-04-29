İnegöl'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer A.(63) yönetimindeki 16 P 0486 plakalı kamyonet, önünde seyreden Abdulselam Y. (29) yönetimindeki 34 KCM 929 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücü ve yanındaki yolcu İrem Ö. (20) ve kamyonetteki yolcu Sultaniye K.(45) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA