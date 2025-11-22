İnegöl'de Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yükünü boşaltan bir kamyon devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mehtiali S. (53) yönetimindeki 16 NLS 63 plakalı kamyon, damperi kaldırarak yükü boşalttığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa