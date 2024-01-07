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İnegöl'de Kaldırımda Ölü Tilki Bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir tilki ölü halde bulundu. Tilkinin hareket etmediğini fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkinin öldüğünü tespit etti ve gömüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir tilki ölü halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıktığı sırada kaldırım üzerinde yatar vaziyette olan tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören genç, İnegöl Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkinin ölü olduğunu teyitledi. Tilki, ekiplerce alınarak gömüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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